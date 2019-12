Klopp : « crime contre le football »

En Angleterre, Liverpool fait la course en tête du championnat, mais Jürgen Klopp fait tout de même parler de lui par son mécontentement. Le coach allemand se plaint du rythme d’enfer de la Premier League et du calendrier. En effet les Reds jouent ce soir, et rejoueront dès dimanche après-midi. « Un crime contre le football », d’après Klopp qui ne mâche pas ses mots. Cela fait la Une du Daily Mirror et du Daily Telegraph, alors que comme le rappelle le Daily Express ce jeudi, Liverpool a la possibilité d’avoir déjà une main sur le titre tant convoité. En effet, les Hommes de Klopp affrontent ce soir Leicester, leur dauphin et en cas de victoire de Liverpool, les Foxes pourraient être repoussés à 13 points de la première place, avec un match en plus que les Reds.

Martinez toujours favoris pour le poste de numéro 9

Du côté de l’Espagne, le Barça fait lui aussi les gros titres. Selon les informations de Sport il y a eu réunion entre le président Josep Bartomeu et la direction sportive du club. Le quotidien catalan révèle ainsi plusieurs pistes évoquées par le board blaugrana pour l’année 2020. Concernant le mercato, Barcelone serait prêt à investir 75 M€ en plus des ventes réalisées. Et surtout la priorité pour cette nouvelle année sera de trouver un numéro 9, le fameux futur remplaçant de Luiz Suarez. D’après le journal Sport, le favori pour ce poste n’est autre que Lautaro Martinez qui n’arrête pas de marquer avec l’Inter. Autre poste clé pour le Barça, un nouveau renfort au milieu de terrain.

Choupo pisté par le Fener

C’est une tête bien connue des supporters parisiens fait la couverture de FotoMaç en Turquie, celle de Choupo-Moting. Selon les informations du journal, Fenerbahçe s’intéresserait de près à l’international camerounais, lui dont le contrat se termine en fin de saison prochaine. Le club stambouliote souhaiterait renforcer son attaque cet hiver, et le nom de Choupo-Moting figurerait donc dans sa short-list. Le joueur lui joue beaucoup moins cette année depuis l’arrivée d’Icardi et pourrait voir d’un bon œil ce nouveau challenge.