Neymar en colère contre Paris

En Espagne, tout est terminé mais il fait encore la Une. Neymar s’affiche sur Sport avec cette information du quotidien espagnol : « le Ney est très triste et profondément en colère contre le PSG pour ne pas l’avoir laissé partir au Barça ». Il ne pense qu’à une seule chose, « revenir au Camp Nou l’été prochain ou même avant », pour le mercato d’hiver. 2020 promet donc de nous offrir autant d’informations sur Neymar qu’en 2019.

Pogba et Neymar en 2020 ?

Le média As, de son côté, regrette de ne pas voir Paul Pogba et Neymar en Liga cette saison. Deux transferts ratés qui laissent décidément un goût amer. Cependant, le quotidien espagnol affirme que le Real Madrid et le FC Barcelone n’excluent pas de relancer les négociations en 2020. On vous aura prévenu, Neymar et Pogba reviendront très vite fleurir nos revues de presse.

« Un mercato à 1 milliard »

1 milliard donc. C’est un chiffre qui résume le mercato italien, comme le résume le Quotidiano Sportivo. « Ce fut un été en or avec exactement 1 milliard 157 millions dépensé par les clubs », durant cette période estivale. La Gazzetta dello Sport retient avant tout le départ de l’enfant terrible Icardi, qui a signé au Paris Saint-Germain dans les dernières heures du mercato. Parmi les autres sensations de l’été, le journal transalpin met en avant les transferts de Ribéry à la Fiorentina, Lukaku à l’Inter, Balotelli à Brescia, Lozano au Napoli et de Ligt à la Juventus.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10