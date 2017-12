Plusieurs clubs de Ligue 1 cherchent à se renforcer en attaque cet hiver. Et dans ce mercato de réparation, il faut être attentif à toutes les opportunités qu’offre le marché. Achraf Bencharki (23 ans) colle au profil. Feu follet du Wydad de Casablanca, cet attaquant, passé auparavant par le MAS Fès, sort d’une belle saison, avec 9 buts et 7 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues.

Un exercice accompli qui l’a également vu honorer sa première sélection avec le Maroc (contre la Côte d’Ivoire, 11 novembre) et disputer le Mondial des Clubs aux Emirats Arabes Unis. Ces performances ont évidemment attiré les regards. Les quotidiens belges Het Nieuwsblad et La Dernière Heure évoquaient il y a peu l’intérêt d’Anderlecht et du Borussia Dortmund, citant également des pistes en L1.

La L1 en embuscade

Une information que nous avons pu confirmer auprès d’une source proche du dossier, qui n’a toutefois pas voulu dévoiler les noms des clubs tricolores (la rumeur évoque les Girondins de Bordeaux dans la presse locale et France Football, tandis que les noms de Nice, Saint-Étienne et Toulouse étaient sortis cet été). Toujours d’après nos informations, des clubs du Golfe et des Emirats ont déjà soumis de juteuses propositions. En vain, pour l’heure.

L’international marocain (1 cape) se pose en tout cas la question d’un départ. Avec le Mondial 2018 en Russie en fin de saison, il ne doit pas se tromper. Et s’il pense sérieusement à un transfert, le natif de Taza entend prendre le temps pour faire le bon choix, histoire de ne pas hypothéquer ses chances d’être dans la liste du sélectionneur Hervé Renard au printemps. Sous contrat jusqu’en juin 2021, Achraf Bencharki promet d’animer sérieusement l’hiver européen.