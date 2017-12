Cristiano Ronaldo risque la prison !

Le Real Madrid va mal, mais que dire de Cristiano Ronaldo sur le plan individuel ? Le Portugais n’arrive plus à scorer autant que les saisons précédentes en Liga et il est en train de se faire rattraper par la justice espagnole pour ses problèmes de fraude fiscale. Le quintuple Ballon d’Or aurait en effet caché 14,7 millions d’euros au fisc. Un manquement qui est jugé en ce moment au Tribunal de Première Instance. Et selon Sport et Mundo Deportivo, qui se sont procurés le récit de la comparution du joueur du Real Madrid, le responsable de l’Unité Centrale de Coordination des Impôts a réclamé tout simplement que Cristiano Ronaldo soit emprisonné pour sa faute. « Nous avons déjà mis des personnes en prison pour avoir tenté de dissimuler 125 000 euros », a-t-il justifié devant le Tribunal.

Valence fera tout pour retenir Guedes

Gonçalo Guedes rayonne à Valence depuis le début de la saison. Prêté par le Paris Saint-Germain, le Portugais brille tellement que le club valencian veut déjà lever son option d’achat incluse dans son prêt. Ce matin, le journal Superdeporte relaie les déclarations de l’entraîneur de Valence, Marcelino. Ce dernier s’est entretenu avec le propriétaire du club, Peter Lim, qui lui a indiqué qu’il allait « tout tenter » pour retenir l’ancien joueur de Benfica. Lim a déjà été très actif l’été dernier lors des négociations pour le prêt de Guedes. Il semble vouloir aussi jouer un rôle très actif dans l’achat du milieu offensif dans les prochains jours.

Simeone veut voir partir Carrasco

De moins en moins titulaires avec l’Atletico Madrid, Yannick Ferreira Carrasco se posait des questions sur son avenir. Selon AS, l’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, lui aurait donné une réponse limpide. L’Argentin aurait donné son feu vert au départ de son ailier gauche cet hiver. L’ancien Monégasque n’entre plus dans les petits papiers du boss de l’Atletico. Cette saison, il se contente de simples entrées en jeu et n’a joué 90 minutes qu’à deux reprises cette saison en Liga. Selon le journal espagnol, plusieurs cadors de Premier League ainsi que le Bayern Munich seraient intéressés pour le récupérer.