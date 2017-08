Tous les amateurs du jeu vidéo Football Manager du milieu des années 2000 le connaissent. Freddy Adu était annoncé comme un futur crack de la planète foot. Alors qu’il n’avait que 13 ans, le Roi Pelé l’avait lui-même surnommé le « nouveau Pelé ». Un an plus tard, le très jeune Américain devenait le plus jeune joueur à intégrer la Major League Soccer en signant à Washington DC United. La suite sera beaucoup moins glorieuse pour le milieu offensif.

Après un passage au Real Salt Lake, il s’envole pour l’Europe et Benfica contre 1,5 M€. Au Portugal, il jouera peu et sera prêté successivement à Monaco, Belenense, Aris puis au Çaykur Rizespor. De retour aux Etats-Unis au Philadelphia Union en 2011, il filera sans convaincre au Brésil à Bahia (4 matches) puis à Jagodina en Serbie où il ne portera jamais le maillot de son équipe. Puis direction la Finlande en 2015 au Kuopion Palloseura pour 5 rencontres disputées en trois mois. Adu revient chez lui, à Tampa Bay Rowdies en NASL (2e division américaine).

Son nouveau coach le compare à un vieil aspirateur

Deux saisons et 13 matches disputés plus tard (il n’a plus participé à une rencontre officielle depuis le mois d’octobre 2016), il s’envole cette fois-ci pour la Pologne où il est mis à l’essai par le Sandecja Nowy Sacz en première division depuis quelques jours. Problème, l’entraîneur du club, Radoslaw Mroczkowski, n’était visiblement pas au courant de la venue de l’Américain âgé de 28 maintenant et il l’a bien fait savoir. « C’est une blague » a entamé le technicien au média Sportowefakty.pl avant de s’en prendre à son club.

Od dziś do soboty w naszym Klubie testowany będzie Freddy Adu ! pic.twitter.com/xmnCThMbA4 — Sandecja Nowy Sącz (@SandecjaNS) 31 juillet 2017

« J’ai lu dans les médias qu’il venait pour un essai. J’ai demandé au directeur sportif (Arkadiusz Alexander, ndlr) pourquoi il ne m’avait rien dit. Après cela, il m’a envoyé un message, me disant qu’il serait mis à l’essai et que tout le monde était au courant. Au marketing, il savait, le personnel du club le savait... Seul l’entraineur ne savait pas qui était mis à l’essai. Quel est le but d’avoir un tel joueur ? Le président m’a dit que c’était pour le marketing. Nous pouvons aussi faire signer Janusz Chomontek (un joueur de freestyle polonais, ndlr). À mon avis, le club est ridicule. Au lieu de construire une équipe de manière réfléchie, nous recherchons des vieux aspirateurs. » Décidément la carrière de Freddy Adu est toujours aussi chaotique.