Guardiola veut 5 ans de plus

À Manchester City, Pep Guardiola a demandé à ses dirigeants de le prolonger d’après les informations de The Sun. Le coach espagnol exige un nouveau contrat longue durée qui pourrait le lier au club mancunien pour cinq années supplémentaires. Toujours d’après le tabloïd britannique, l’argument de l’ancien Barcelonais est qu’il a « besoin de plus de temps pour amener les Citizens au top. Le projet est plus compliqué qu’il ne le pensait au départ. » Manchester City est actuellement 5e au classement de Premier League, à 12 points derrière le leader Chelsea.

Martial restera jusqu’à la fin

Hier, on apprenait qu’Anthony Martial commençait sérieusement à s’agacer chez les Red Devils, une nouvelle fois non convoqué par son entraîneur José Mourinho pour le dernier match. Le doute plane depuis le début de l’ouverture du mercato hivernal sur son avenir. Un temps annoncé en prêt à Seville. Mais finalement le coach portugais a pris une décision ferme, il ne le laissera pas partir selon le Daily Star du jour. Le Special One compte sur le Français jusqu’à la fin de la saison.

Granit Xhaka a dérapé

Expulsé contre Burnley (2-1) lors du dernier match d’Arsenal, le Gunner Granit Xhaka vit décidément une mauvaise période. Il a été entendu par la police le lendemain, accusé par un témoin d’avoir lancé des insultes racistes à une employée de l’aéroport d’Heathrow à Londres. La cause ? Un ami qui devait accompagner le joueur dans l’avion est arrivé en retard au Terminal 5 et son billet a été refusé. The Telegraph rapporte que Xhaka fut emmené dans l’ouest de Londres par la police pour y être interrogé suite à ces accusations.