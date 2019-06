« La Hazardmania » envahit la planète foot

Le moins que l’on puisse dire ce matin à la lecture des journaux sportifs c’est que la présentation en grande pompe d’Eden Hazard à la presse au aux supporters du Real Madrid n’est pas passé inaperçue. Bien sûr, cet événement fait la une des deux quotidiens pro-madrilènes, As et Marca. Le premier écrit que « la fièvre Hazard » s’est emparée de Madrid alors que le second se concentre plutôt sur la présence des 50 000 socios au stade hier soir. « Ils avaient vraiment envie de te voir ! » s’exclame le quotidien espagnol ce matin. En Angleterre aussi où il a joué 7 saisons, Hazard fait la une. Mais ce sont plutôt les déclarations ambitieuses du Belge qui ont marqué les tabloïds. Il a notamment déclaré qu’il n’était « pas encore un Galactique mais je veux le devenir. » Une phrase qui se retrouve à la une du Times alors que le Daily Express titre plutôt sur cette déclaration : « je veux devenir le meilleur joueur du monde dans la meilleure équipe du monde. » En Belgique aussi et même jusqu’au Venezuela on parle de la présentation d’Hazard. Bref, ce transfert à 100 millions d’euros n’est pas passé inaperçu.

Le double coup à 134 M€ de Tottenham

Finaliste de la Ligue des Champions avec un effectif inchangé durant deux saisons, Tottenham a besoin de régénérer ses troupes en vue de l’an prochain. C’était d’ailleurs une des conditions afin que Mauricio Pochettino reste sur le banc des Spurs en 2019-2020. Et le coach argentin sait apparemment ce qu’il veut. Selon le Daily Star, il aurait demandé à sa direction de tenter un double coup à 134 millions d’euros sur le mercato. Les deux joueurs ciblés sont Giovani Lo Celso, que le Bétis Séville vient d’acheter en levant son option d’achat obligatoire au Paris Saint-Germain, et Tanguy Ndombélé, suivi par les plus grands clubs d’Europe et dont l’OL demande une forte somme pour le lâcher. Les Spurs vont-ils réussir leur pari ? Réponse à la fin de l’été.

Porto et la Roma sur Lopes

Alors que Ferland Mendy est parti au Real Madrid et que Tanguy Ndombélé et le champion du monde Nabil Fékir ont eu aussi des bons de sortie pour cet été, l’OL ne s’attendait pas à avoir un autre dossier à s’occuper en fil rouge. Celui d’Anthony Lopes. Le portier portugais est en fin de contrat en juin 2020 et pour le moment les négociations sont bloquées avec les dirigeants lyonnais qui ne veulent pas céder face aux exigences salariales des représentants du gardien. Alors certains clubs se positionnent pour peut-être récupérer Lopes. Comme le FC Porto qui cherche un successeur à Iker Casillas. A Bola informe d’ailleurs que des discussions ont eu lieu entre le joueur et le club portugais. L’AS Roma aussi se serait positionné comme le rapporte Il Romanista. Le nouvel entraîneur Paulo Fonseca apprécierait beaucoup son compatriote.

