Cet été, Tottenham fera tout pour conserver son entraîneur Mauricio Pochettino, qui a réussi à emmener le club anglais pour la première fois de son histoire en finale de la Ligue des champions (défaite 2-0 contre Liverpool). Malgré cette belle saison, l’Argentin n’est pas sûr de rester, comme il l’a indiqué récemment : « Je suis ouvert à tout. Ce que je ne veux pas, c’est commencer un nouveau chapitre sans plan, sans idée claire, sans transparence. Si nous pensons qu’en continuant de fonctionner de la même manière qu’au cours des cinq dernières années, nous serons chaque saison en finale de la Ligue des champions, dans le top quatre du championnat et que nous concurrencerons des clubs comme Liverpool, Manchester City ou Manchester United, je pense que nous sommes très naïfs. »

Le message semble avoir été entendu par la direction des Spurs, puisque comme l’indique The Daily Mirror, le président Daniel Levy semble être prêt à satisfaire les désirs de Pochettino, en mettant la main à la poche sur le mercato estival. Pour le moment, Tottenham a deux cibles principales sur le marché des transferts : l’attaquant Maxi Gómez (Celta de Vigo) et le défenseur Ryan Sessegnon (Fulgam), sachant que l’équipe londonienne devra aussi composer avec les probables départs d’Eriksen (Real Madrid), Alderweireld (Juventus) et Llorente (fin de contrat).