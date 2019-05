Le 1er juin prochain, Tottenham disputera la première finale de Ligue des champions de son histoire, suite à sa qualification contre l’Ajax Amsterdam acquise cette semaine (victoire 2-3 au retour suite au 1-0 à l’aller). Cette belle épopée des Londoniens ne devrait en revanche pas bouleverser le futur de l’entraîneur des Spurs, Mauricio Pochettino, dont un départ en fin de saison a souvent été évoqué. Il a lui-même évoqué, suite à l’exploit réalisé à Amsterdam, qu’il n’avait aucune certitude concernant son avenir : « Je suis ouvert à tout, a indiqué l’Argentin, dans des propos relayés par The Telegraph. Ce que je ne veux pas c’est commencer un nouveau chapitre sans plan, sans idée claire, sans transparence. Si nous pensons qu’en continuant de fonctionner de la même manière qu’au cours des cinq dernières années, nous serons chaque saison en finale de la Ligue des champions et que nous serons chaque saison dans le top quatre et concurrencerons des clubs comme Liverpool, Manchester City ou Manchester United, je pense que nous sommes très naïfs. »

En clair, Pochettino ne continuera pas à Tottenham si son président, Daniel Levy, ne lui présente pas un projet ambitieux, avec un recrutement à la hauteur de ses attentes, sachant que les Spurs n’ont pas recruté de joueurs lors des deux derniers mercatos :« Bien sûr, nous sommes tous excités à présent et il est difficile de voir l’avenir, mais l’avenir arrive rapidement. Et si vous n’êtes pas concentré, si vous ne commencez pas à travailler, si vous ne faites pas de plan, si vous n’anticipez pas les choses, vous allez vous écraser. »