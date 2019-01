« Karim le Magicien »

En Espagne aujourd’hui, la presse madrilène encense le buteur de la Casa Blanca Karim Benzema. « Karim le magicien » s’enflamme notamment Marca. Selon le quotidien espagnol, il a ébloui la rencontre, et a liquidé l’Espanyol. Outre ses deux buts, il a livré un véritable récital, explique le journal. Il atteint au passage la barre des 300 buts en carrière, le tout en 674 rencontres. Sous le maillot merengue en revanche, il en est pour l’instant à 207 réalisations. Le Real Madrid l’a finalement emporté 4 buts à 2 hier, et pour le journal As aussi c’est le français qui s’est le plus mis en avant durant la rencontre. « L’imbattable Benzema » titre tout simplement le média ibérique.

« Gagner un trophée ne sert qu’à gonfler son ego »

En Angleterre, tous les tabloïds ne parlent que d’une chose : les déclarations chocs de Mauricio Pochettino après l’élimination de Tottenham en FA Cup hier. Les Spurs ont perdu 2-0 face à Crystal Palace, mais pour la coach argentin cela ne semble pas très grave. En effet, l’entraîneur argentin s’en sort avec une drôle de justification. Pour lui, le plus important reste « le Top 4 en Premier League, et pas les coupes », comme le rapporte le Guardian. Le Daily Telegraph fait sa Une avec la citation de Pochettino : « gagner un trophée ne sert qu’à gonfler son ego ».

Neymar souffrirait de la même blessure que l’an dernier

Le PSG a battu Rennes 4 à 1 hier soir. Une large victoire ponctuée par un doublé d’Edinson Cavani. Mais comme le titre L’Équipe c’est « une tirade sans ney ». En effet, la star brésilienne du Paris Saint-Germain est toujours éloignée des terrains, et sa blessure commence à inquiéter le club de la capitale. « La présence de Neymar en huitièmes de finales de la Ligue des Champions contre Manchester United semble de plus en plus incertaine », explique le quotidien sportif français. D’ailleurs le journal Le Parisien va également dans ce sens et annonce que ses chances de jouer la rencontre ne sont que de 0,1%... Les dernières radios auraient révélés un trait de fracture sur le 5e métatarsien du pied droit, le même pour lequel il avait subi une opération l’an passé.