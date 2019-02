Malcom enchante les Catalans

En Espagne, c’était soir de Clasico Barça-Real à l’occasion des demi-finales de la Coupe du Roi. Si le score final de 1-1 arrange plutôt le Real Madrid sur la pelouse du Camp Nou, c’est le Barcelonais Malcom qui s’est distingué et qui fait les gros titres de la presse catalane. En manque de temps de jeu depuis son arrivée en Catalogne l’été dernier, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a marqué le but de l’égalisation et a délivré une belle prestation. Si le Brésil attendait Vinicius Junior côté Madrid, ils ont eu Malcom côté Barça.

Coman sauve le Bayern

En Allemagne, Kingsley Coman est de retour au top avec le Bayern Munich. Hier, il a permis aux Bavarois de l’emporter en Coupe d’Allemagne (3-2) face au Hertha Berlin. Son but de la tête dans les prolongations (98e) fait la Une du magazine allemand Kicker et prouve que le Français s’est bien remis de sa longue blessure survenue en début de saison.

« Une bonne décision pour lui »

En Italie, les déclarations du père de James Rodriguez font grand bruit ce matin, elles se retrouvent à la Une de Tuttosport notamment. « Mon fils est un bon ami de Cristiano Ronaldo, rejoindre la Juve serait une bonne décision pour lui », déclare-t-il. Prêté par le Real Madrid au Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison 2019, le Colombien pourrait donc découvrir l’Italie la saison prochaine sous les couleurs de la Vieille Dame.