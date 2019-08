David Luiz bientôt à Arsenal ?

Le défenseur brésilien de Chelsea David Luiz fait la Une de toute la presse anglaise aujourd’hui. C’est l’un des gros dossiers attendus pour ce dernier jour de mercato en Premier League. Se sachant courtisé par Arsenal, l’ancien Parisien veut forcer son départ de Stamford Bridge. Ce que Chelsea ne veut pas laisser faire, puisque le club londonien est privé de recrutement cet été, et n’aura aucune possibilité de le remplacer. Le nouvel entraîneur Frank Lampard n’a pas convaincu son joueur qu’il allait être titulaire indiscutable cette saison et devrait le laisser filer pour environ 8,5 M€ à Arsenal.

Coutinho n’a plus trop le choix...

Dans le même temps, Philippe Coutinho attend toujours d’être sauvé. S’il veut revenir en Angleterre, après son départ de Liverpool pour Barcelone, la limite est évidemment fixée à 18h aujourd’hui. Le compte à rebours est donc lancé pour le Brésilien, qui a fait l’objet d’une offre de Tottenham, refusée par lui-même. En effet, les Spurs ont demandé un prêt alors que Coutinho souhaite être transféré pour ne plus entendre parler de Barcelone. Après 18h, il ne restera plus que la France, l’Italie et l’Allemagne comme porte de sortie pour lui. Le PSG, notamment, pourrait être dans le coup avec le deal Neymar...

L’Ajax offre un nouveau contrat à Ziyech

L’Ajax Amsterdam a connu un mercato très agité avec de nombreux départs. On peut citer Frenkie de Jong à Barcelone, et Matthijs de Ligt à la Juventus par exemple. Lui aussi devait quitter le club néerlandais après cette formidable saison de l’Ajax, Hakim Ziyech. Mais selon les informations du journal local De Telegraaf, l’international marocain pourrait finalement rester et même prolonger son contrat. Le club lui offre la possibilité d’être le leader de cette équipe pour la saison à venir.

