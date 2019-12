Les larmes de Donnarumma

En Italie, les larmes de Gianluigi Donnarumma font la Une de la Gazzetta dello sport. Le jeune gardien italien en a pris cinq hier soir avec l’AC Milan, humilié à Bergame contre l’Atalanta (5-0). « Sauvez le Milan », s’exclame le quotidien sur sa première page. « On est gênant », a même déclaré le directeur du football lombard Zvonimir Boban à la fin de la rencontre. C’est dire si le mal est profond.

CR7 enlève sa médaille

La presse italienne qui revient également sur le titre de la Lazio hier. Le club romain a remporté la Supercoupe d’Italie face à la Juventus (3-1) et c’est pour cela que l’on voit un Cristiano Ronaldo qui se prend la tête à deux mains à la Une des journaux. Pire, CR7 était tellement frustré par cette défaite qu’il s’est fait remarquer au moment du protocole de la remise des médailles. Le Portugais s’est empressé d’enlever l’argent autour de son cou et l’image a fait rapidement le tour du monde.

David De Gea responsable

Enfin, en Angleterre, Manchester United s’est incliné à Watford (2-0) hier et pour le média anglais The Times, c’est le portier David De Gea qui est responsable. Le journal va même plus loin en disant que l’Espagnol est passé « du meilleur gardien du monde à un fardeau pour son équipe ». Le ballon lui a glissé entre les mains sur le but d’Ismaila Sarr. Sa boulette ne passe vraiment pas aux yeux du public et de la presse anglaise, qui remet sérieusement son niveau en question.