On le sait, Gerard Piqué est un homme que les médias adorent. Réputé pour son franc-parler, le joueur du FC Barcelone sait également maîtriser son sujet lorsqu’il s’agit de lâcher des punchlines saignantes. Invité par l’émission La Resistencia diffusée sur la chaîne Movistar+, le Blaugrana a été interrogé sur divers sujets. Le but du show télévisé était bien évidemment de titiller l’ancien pensionnaire de Manchester United afin d’obtenir des réponses croustillantes. Et Piqué s’est volontiers prêté au jeu.

Alors que le derby de Barcelone se joue ce week-end, Piqué a salué la créativité des socios de l’Espanyol dont certains chants sont plutôt hostiles à son égard. « Ils sont très créatifs. Ils font des super chansons (des chansons de put… madre, ndlr) : Piqué enfoiré, Shakira a une bi..., (Mubarak) Wakaso est le père de ton fils et tu es un péd….ça m’éclate ». Avant d’envoyer un petit tacle à l’Espanyol, après que le présentateur de l’émission a voulu connaître le montant de son patrimoine. « En patrimoine, j’ai plus que le budget de l’Espanyol cette année, non, ce n’est pas 57 millions, c’est beaucoup plus ». Mais ce n’est pas tout.

Piqué n’a pas de limites !

Histoire de chauffer un peu plus le derby, Piqué en a remis une couche quand on lui a demandé de laisser marquer le joueur des Péricos Borja Iglesias (qui est un ami du présentateur). « Tu sais que c’est compliqué avec l’Espanyol… Qu’il change d’équipe. » Relancé par l’animateur qui lui demande si le Barça pourrait donner un penalty à l’Espanyol, Piqué a eu la réponse facile : « pour ça, il faudrait déjà qu’ils puisse arriver jusqu’à notre surface de réparation ». « On peut dire que tu te fous de tout ? », lui demande alors son hôte. « Nous en sommes là oui, il y a des limites qui s’élargissent ». Pour preuve, à la question indiscrète : « combien de fois as-tu pratiqué le sexe ce mois-ci ? » , le Culé a répondu du tac au tac : « ça compte les fois au Santiago Bernabéu ? », faisant ainsi référence aux deux victoires du Barça sur le terrain merengue en Liga et en Coupe du Roi.

Ancien joueur du Barça, Zlatan Ibrahimovic en a également pris pour son grade.« C’est le gars qui aime le plus l’argent au monde. Un jour il a dit : « l’argent c’est pas important. ». Nous sommes tous restés silencieux et il a ajouté : « avoir beaucoup d’argent, c’est important. » » Enfin, après avoir confirmé qu’un groupe Whatsapp existait entre les joueurs actuels et anciens du Barça, Piqué a dévoilé un trait du caractère de Lionel Messi. « Oui, Messi a Whatsapp. Il aime faire des trolls, avec un humour de m... Du coup, parfois il se décourage, mais il y a une super ambiance entre nous ». Le groupe vit bien comme on dit....