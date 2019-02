Le vestiaire de Chelsea coupé en deux

Affaire Kepa Arrizabalaga suite. Ce mardi matin, le Sun nous apprend notamment que Maurizio Sarri, bien que tentant de minimiser l’impact de l’affaire devant les médias, a passé un sacré savon à son gardien dans le vestiaire à la fin du match. Il aurait expliqué à l’ancien portier de Bilbao que son poste est comme celui d’attaquant. Si l’entraîneur pense qu’un autre peut faire mieux, il a le droit de le changer. Gianfranco Zola aurait aussi amené son grain de sel. Mais le Daily Mail apporte d’autres informations. Selon le tabloïd, le vestiaire de Chelsea serait scindé en deux après le comportement de Kepa en finale de la Carabao Cup dimanche. D’un côté, ceux qui le soutiennent, et de l’autre, les joueurs ne comprenant pas son comportement et même ceux qui sont en colère contre lui comme Willy Caballero, le gardien remplaçant. Pour le Daily Express, la scission va même plus loin : il y aurait d’un côté les joueurs espagnols qui soutiennent Arrizabalaga, et de l’autre, le reste de l’effectif. Bref, cette défaite aux tirs au but va sans doute laisser de sacrées traces chez les Blues.

Duel Lazio-Milan pour Falcao

Ce soir, en demi-finale aller de la Coupe d’Italie, le duel entre la Lazio Rome et le Milan AC pourrait se résumer à un « double challenge » pour le Corriere dello Sport. D’un côté, l’envie pour les deux équipes de rejoindre la finale de la coupe nationale afin de décrocher un trophée cette saison. Et de l’autre, une actualité plutôt mercato. En effet, les deux formations seraient sur la piste de Radamel Falcao pour la saison prochaine à en croire le média italien. Le Colombien, en difficulté cette saison, notamment lors de la phase aller catastrophique de l’ASM, pourrait changer d’air en juin 2019. Il aurait d’ailleurs été aperçu hier à Rome. Un signe que les Laziale tiendraient la corde ?

Le Barça inquiet sur l’utilisation de la VAR

Avec deux Clasicos en une semaine, l’Espagne sera véritablement le cœur de l’Europe en cette fin du mois de février. Un double duel qui est déjà lancé ce mardi matin par la presse catalane, qui indique que le vestiaire du FC Barcelone est inquiet avec ces matches. Les Blaugranas craignent l’utilisation de la VAR, qui avantage un peu trop à leur goût le Real ces derniers temps. Dernier exemple en date ce dimanche avec un penalty accordé en fin de match aux Merengues sur la pelouse de Levante. Pour Sport, le vestiaire du Barça pense que les Madrilènes ont cherché délibérément à déstabiliser l’arbitrage vidéo avec leurs déclarations du début de saison. Bref, le duel est lancé et à la moindre utilisation de la VAR, celui-ci promet de s’enflammer.