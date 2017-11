Le vestiaire du Barça réclame Coutinho

Et le feuilleton reprend de plus belle ! Alors que les journaux catalans s’étaient quelque peu calmés depuis quelques semaines sur la possible venue de Philippe Coutinho en janvier, le journal Sport a relancé les débats ce matin. Sur sa une, le quotidien pro-barcelonais écrit noir sur blanc que« le vestiaire du Barça a demandé aux dirigeants blaugranas de faire venir le meneur de jeu de Liverpool cet hiver ». Ceci dans le but, selon les cadres du vestiaire, « de renforcer la compétitivité de l’équipe. » Néanmoins, le média espagnol précise que Liverpool devrait se montrer aussi inflexible que l’été dernier sur le cas de sa star. Les Reds réclameraient toujours la somme pharaonique de 150 millions d’euros pour lâcher l’ancien joueur de l’Inter Milan.

Klopp sur la short-list du Bayern Munich

On le sait depuis son arrivée, Jupp Heynckes, qui a pris la succession de Carlo Ancelotti en septembre dernier est là seulement pour assurer l’intérim avant l’arrivée d’un coach qui pourrait s’engager sur la durée. Et même si les dirigeants bavarois ont annoncé que l’auteur du triplé Bundesliga-Coupe-Ligue des champions en 2013 pourrait rester jusqu’en juin 2019. À ce moment-là, Joachim Low ou Thomas Tuchel pourraient prendre les rênes du club. Mais ce matin, Sport Bild lance un autre nom sur sa une. Celui de Jurgen Klopp. Le technicien allemand de Liverpool est dans le viseur des dirigeants bavarois qui pourraient le rapatrier en Allemagne en cas de mauvais résultats à Liverpool.

Allardyce à Everton c’est 13.5 millions d’euros de salaire !

Sam Allardyce devrait être intronisé nouvel entraîneur d’Everton aujourd’hui ou demain. C’est ce qu’annoncent les médias anglais ce matin. Mais le Sun Sport va plus loin sur sa une. Le tabloïd anglais dévoile les détails de la venue du coach anglais. Selon le journal, il va parapher un contrat de deux ans et demi avec les Toffees. Il devrait toucher 13,5 millions d’euros sur la totalité de son bail dans la Mersey. Soit 112 000 euros par semaine et donc 6.7 millions d’euros par saison. Un sacré investissement pour Everton pour essayer de sortir du marasme.