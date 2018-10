Large vainqueur de l’Ecosse, en amical, à Glasgow cet après-midi (0-3), le Portugal avait les yeux rivés sur le Stade de Silésie de Chorzow, où la Pologne et l’Italie disputaient leur troisième rencontre de Ligue des Nations. Fort de deux succès dans le groupe 4 de la Ligue A, leader avec 6 points, le Portugal avait l’occasion de devenir le premier qualifié pour les playoffs de la nouvelle compétition de l’UEFA en cas de match nul entre la Pologne et l’Italie (1 pt). Alors que les deux nations n’étaient pas parvenues à se départager à Bologne, au match aller (1-1), elles voulaient ce soir s’éviter un match couperet face aux champions d’Europe en titre pour éviter la relégation, le mois prochain.

Pas de round d’observation à Chorzow ce soir ! Dès la 50e seconde, l’Italie faisait passer un frisson dans le dos de Wojciech Szczęsny, lorsque Marco Verratti combinait avec Lorenzo Insigne. Le Napolitain remisait devant la surface, où arrivé lancé Jorginho déclenchait un intérieur du droit sublime qui allait s’écraser sur la transversale (1e). Le ton était donné. Les hommes de Roberto Mancini poussaient de bien timides Polonais dans leurs derniers mètres et multipliaient les occasions. À la demi-heure de jeu, la Nazzionale remportait un deuxième crossbar challenge, par l’intermédiaire de Lorenzo Insigne (30e). Jorginho mettait lui un Szczęsny en feu à contribution trois minutes plus tard (33e).

Saint Szczęsny, sauveur de la nation

Côté polonais, le Napolitain Arkadiusz Milik esquissait une réaction, mais sa volée bien équilibrée du gauche était contrée de la tête devant son but par Biraghi (33e). C’est un autre pensionnaire de la Serie A, Wojciech Szczęsny, qui se mettait une nouvelle fois en évidence. Sur une tête croisé et smashée de son partenaire de club, Giorgio Chiellini, devant le but, à la réception d’un centre de Florenzi (36e), puis sur un tir du même Florenzi, après une remise géniale d’Insigne du talon dans la surface. Le latéral romain frappait en taclant, mais le portier s’imposait au sol (44e). A la pause, l’Italie pouvait regretter les occasions manquées, la Pologne remercier le portier de la Vieille Dame pour ses prouesses.

Le sélectionneur polonais Jerzy Brzeczek tentait d’inverser la tendance en faisant entrer Kamil Grosicki et Jakub Blaszczykowski à la reprise. Malgré un passage en 4-2-4 et un ballon qui restait plus souvent dans leurs pieds, les Polonais n’inversait pas la physionomie. De son côté, peu réaliste l’Italie se montrait pourtant enthousiasmante par phases. Federico Chiesa pensait ouvrir le score, à la conclusion d’un mouvement sublime entre Bernardeschi, Verratti et Insigne, mais le joueur de la Viola était interrompu par une position de hors jeu de son compère napolitain (66e). Sur un amour de passe dans le dos de la défense polonaise de Chiesa, Bernardeschi avait ensuite l’opportunité de conclure face au but, mais ne cadrait pas sa tête (70e).

Cristiano Biraghi crucifie la Pologne

Alors que la Nazionale insistait sur le but de Szczęsny, sur une contre-attaque fulgurante, Robert Lewandowski envoyait une ouverture dans la course de Kamil Grosicki. L’ancien attaquant du Stade Rennais choisissait la frappe instantanée mais butait sur Gigio Donnarumma. Le portier milanais ne pouvait qu’éloigner un ballon qui arrivait dans les pieds de Milik. L’attaquant enchaînait contrôle de la cuisse et frappe en déséquilibre, qui filait au-dessus de la transversale (73e). La fin de match voyait Roberto Mancini faire entrer Lasagna et Piccini, mais la Pologne se montrait solide derrière et le score n’évoluait pas. Et c’est finalement Cristiano Biraghi, le latéral de la Fiorentina, qui jaillissait au second poteau pour catapulter une déviation de la tête de Lasagna dans les filets de Szczęsny (0-1, 90+2). Ce premier but en sélection, à l’occasion de sa troisième apparition, offre une opportunité inespérée à la Nazionale d’accéder à des playoffs qui tendaient les bras au Portugal. Rendez-vous est pris le 17 novembre, à San Siro, pour un choc entre Italie et Portugal.

Revivez ici le film de la rencontre sur notre live commenté.

Les compositions d’équipes

Dziś zagramy w takim składzie !

______________

85 minut do #POLITA pic.twitter.com/qMuBUsGAR1 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 14 octobre 2018

Les autres résultats de la soirée

Ligue C

Israël 2 - 0 Albanie : Tomer Hemed (8e), Dia Saba (83e) pour Israël.

Lituanie 1 - 4 Montenegro : Rolandas Baravykas (88e) pour la Lituanie ; Stefan Mugosa (10e, 45+1 s.p), Boris Kopitovic (35e), Darko Zoric (86e) pour le Montenegro.