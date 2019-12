La Var fait encore jaser outre-Manche

En Angleterre, l’arbitrage vidéo fait une nouvelle fois réagir. Lors de la rencontre entre Leicester et Everton, Kelecho Iheanacho a inscrit le but de la victoire pour les Foxes en partant à la limite du hors-jeu. Le but a d’abord été refusé par l’arbitre, avant d’être finalement accordé par la Var. Score final 2-1 pour Leicester. Cette décision a fait couler beaucoup d’encre ce lundi, le Daily Express y voit par exemple un crash de la Var. Le Daily Mail se demande plutôt si la Var n’est pas responsable du probable limogeage de Marco Silva le coach d’Everton, dont l’équipe stagne toujours dans les bas fonds du classement de Premier League. En ce moment la valse des entraîneurs bat son plein outre-Manche avec un nouveau licenciement. Quique Flores a également été remercié par Watford après une nouvelle défaite de son équipe. « Un s’en est allé, et l’autre est sur le point de s’en aller » résume-le Daily Telegraph.

Le Roi Messi sauve le Barça

En Espagne, Lionel Messi a encore frappé. Le Barça et l’Atlético de Madrid s’affrontaient ce dimanche soir dans le cadre de la 14e journée de Liga. Les Blaugranas sont sortis vainqueurs dans la difficulté de ce choc. Petite victoire 1-0, grâce à un joli but de La Pulga à la 86e minute. Toute la presse ibérique rend hommage ce lundi au joueur argentin de 32 ans. Pour Marca, « c’est un Ballon d’Or ». Selon As, il y a surtout eu « une belle bagarre » ! Sport et Mundo Deportivo, quant à eux ont vu « un but en or ». Ce dernier a sauvé les Blaugranas, à l’instar de Ter Stegen qui était infranchissable hier soir. Une véritable muraille sur laquelle se sont heurtés les assauts des Colchoneros sans jamais trouver la faille.

Brendan Rodgers rêve de coacher les Gunners

Brendan Rodgers (46 ans), actuel entraîneur de Leicester, fait beaucoup parler en Angleterre. En effet, il est l’un des favoris pour prendre les rênes d’Arsenal, qui s’est séparé récemment d’Unaï Emery. Il est pourtant 2e de Premier League avec les Foxes, mais il se murmure qu’entraîner les Gunners serait son rêve. Hier après la rencontre, Brendan Rodgers a révélé qu’il existait une clause libératoire dans son contrat. Il n’a pas fallu longtemps aux journaux anglais pour s’emparer de la nouvelle et y voir un appel du pied de la part de Rodgers. The Sun l’appelle même la clause d’inquiétude pour les Foxes.