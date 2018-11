Le 164e derby de Manchester se tient cet après-midi à 17h30 (à suivre sur notre live commenté). Une rencontre entre deux équipes en forme sur les dernières semaines. Leader de la Premier League avec 29 points glanés sur 33 possibles, les Citizens de Pep Guardiola veulent à tout prix conserver leur fauteuil de leader. Toujours invaincu en championnat, ils souhaitent également le rester. Les Red Devils de José Mourinho ont eu du retard à l’allumage. Désormais, huitièmes, ils peuvent continuer leur remontée fantastique.

La dernière rencontre entre les deux équipes a débouché sur une victoire 3-2 de Manchester United avec un doublé de Paul Pogba. Pour recouvrir son statut d’équipe fanion du football mancunien, Manchester City s’organise dans un traditionnel 4-3-3. Très solide, le Brésilien Ederson Moraes prendra place dans les buts. Juste devant lui, Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte et Benjamin Mendy devraient prendre place. Solides et complémentaires, ils forment la meilleure défense du royaume avec seulement 4 buts concédés en 11 matches. Fernandinho devrait assurer le rôle de sentinelle auprès de Bernardo Silva et David Silva.

Paul Pogba absent du onze

Devant, Riyad Mahrez devrait être préféré à Leroy Sané pour occuper le couloir. Conséquence Raheem Sterling se retrouve côté gauche. Enfin, Sergio Agüero est attendu en pointe de l’attaque. De son côté, José Mourinho opte sur la continuité et reconduit la même équipe qui a dominé la Juventus. Logiquement, on retrouvera l’indispensable David De Gea dans les buts. Le solide portier espagnol pourra compter sur une arrière-garde qui commence à adopter des automatismes. Conservé depuis plusieurs semaines, le quatuor composé d’Ashley Young, Chris Smalling, Victor Lindelöf et Luke Shaw ne cesse de monter en puissance.

Après avoir brillamment réussi les tests contre Chelsea et la Juventus, ils sont prêts à en découdre. Nemanja Matic devrait évolue dans le cœur du jeu. Le rugueux milieu serbe partagera les tâches de récupération et de transition avec Ander Herrera et le Brésilien Fred. Paul Pogba n’est pas attendu dans le onze titulaire d’après les informations de la presse anglaise. De retour d’une blessure du dos il y a deux semaines, Jesse Lingard devrait continuer par une nouvelle titularisation. Il pourrait partager l’attaque avec Alexis Sanchez et Anthony Martial.