Guardiola veut mettre 114 M€ sur Hazard

Eden Hazard n’a jamais fermé catégoriquement la porte à un départ. Et depuis que Chelsea est certain de ne pas disputer la Ligue des Champions la saison prochaine après avoir terminé 5e de Premier League, les rumeurs sur un départ de l’ancien Lillois vont bon train. Ce matin le Daily Star indique que c’est Pep Guardiola qui aimerait recruter l’international belge cet été. Pour cela, le technicien espagnol est même prêt à offrir 114 millions d’euros aux Blues pour arracher leur meneur de jeu. Les Citizens devront sans doute faire face à la concurrence du Real Madrid, si Hazard se décidait à quitter Londres. Les Merengues étant à l’affût depuis quelques mois déjà.

Première offre de la Roma pour Brahimi

Auteur d’une saison complète et accomplie du côté de Porto cette saison, auréolée d’un titre de champion du Portugal, Yacine Brahimi attise les convoitises en cette fin de saison. Selon Record, le milieu de terrain algérien aurait fait l’objet d’une première offre de transfert venant de l’AS Roma. Les Romains auraient proposé 25 millions d’euros au FC Porto pour s’attacher les services de l’ancien Rennais. Reste à voir désormais si Sergio Conçeição est prêt à se séparer de son milieu offensif.

Torres vers Newcastle ?

Après avoir annoncé son départ de l’Atlético Madrid et conclu son aventure avec les Colchoneros avec une nouvelle Ligue Europa, Fernando Torres se cherche un point de chute. Selon Skysports, celui-ci pourrait se trouver en Angleterre. En effet, le média britannique rapporte que Newcastle et son entraîneur Rafael Benitez seraient intéressés à l’idée de rapatrier l’attaquant espagnol outre-Manche. Ce ne serait pas la première expérience anglaise de Torres. Il a déjà évolué à Chelsea et à Liverpool où il était coaché par un certain... Rafael Benitez.