De Ligt dispose de cinq offres

La réponse de De Ligt sera connue dans une semaine. Voilà ce que nous rapporte le quotidien catalan, Sport, ce matin dans son édition du jour. Cela sera peut-être la fin d’un long feuilleton qui dure depuis des mois et qui a connu moult rebondissements. Désormais, selon le média, le défenseur central de l’Ajax Amsterdam a véritablement l’embarras du choix et avec les plus grands clubs européens. Cinq formations auraient fait une offre au Néerlandais et désormais la balle est dans son camp. Ces clubs sont le FC Barcelone, la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain, Manchester United et Liverpool. Actuellement, aucune tendance claire ne se dégage surtout que les chances du Barça auraient diminué ces dernières semaines. Alors qui remportera la mise tant convoitée ?

Trois clubs mettent 120 M€ sur João Félix

Et décidément, les clubs européens s’arrachent les futures pépites du ballon rond. On évoquait plus haut le sort de Matthijs de Ligt, la situation est sensiblement la même concernant le Portugais João Félix. Le prodige de Benfica attise toutes les convoitises du haut de ses 19 ans et selon le Correio da Manha du jour, qui relaie une information de la chaîne de télévision portugaise CMTV, trois clubs auraient fait une offre de 120 millions d’euros à Benfica pour leur milieu offensif. Ces formations sont Manchester City, Manchester United et le Real Madrid. Selon Record, les Citizens tiendraient la corde, mais les deux autres concurrents n’auraient pas dit leur dernier mot. Tout comme l’Atlético de Madrid, qui malgré un temps de retard, semble-t-il, est toujours dans la course selon le journal portugais.

Porto concurrence l’OM sur Ntcham

Alors que le Daily Record rapportait la semaine dernière que l’Olympique de Marseille se serait positionné sur le milieu de terrain français du Celtic Glasgow, Olivier Ntcham, le quotidien écossais poursuit ses informations sur le sujet aujourd’hui. Selon le média, le FC Porto aurait de nouveau observé l’international Espoirs lors du match contre la Belgique avec la catégorie lundi soir. Et malgré son faible temps de jeu (15 minutes), Ntcham a encore tapé dans l’oeil des dirigeants portugais. Ils s’appéteraient donc à faire une offre au champion d’Écosse en titre pour leur joueur et ainsi accélérer sur le dossier. Surtout depuis que Porto sait que l’OM s’est aussi positionné. La concurrence est donc rude pour les Olympiens.