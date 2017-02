Wenger vers un départ ? Ça se précise !

Ce matin, l’Angleterre n’a qu’un seul nom à la bouche. Ce n’est pas celui de Zlatan Ibrahimovic auteur d’un triplé jeudi soir contre Saint-Etienne, mais bien Arsène Wenger. Après la lourde défaite d’Arsenal (1-5) face au Bayern Munich en Ligue des Champions, le coach français est plus que jamais sur le départ. À la Une du Daily Mirror et du Daily Mail, on s’accorde même à dire que l’entraîneur tricolore a pris sa décision : il partira en fin de saison, cet été. C’est donc un règne de 21 ans qui va prendre fin à la tête des Gunners.

Le coup de coude de Martial

Dans le Times, on a retenu encore autre chose dans le match Manchester United - Saint-Etienne (3-0) en Ligue Europa. Un geste d’Anthony Martial sur Kevin Malcuit, photo à l’appui, qui est considéré comme volontaire selon le journal. « Martial peut s’estimer chanceux de ne pas avoir reçu de carton rouge suite à son coup de coude dangereux », estime le quotidien anglais.

Messi veut sa revanche après Paris

En Italie, Arrigo Sacchi a accordé un entretien à la Gazzetta dello sport où il parle notamment de Lionel Messi. L’Italien pense que « le Roi Messi est déshabillé », c’est-à-dire sans ressources depuis que la machine du Barça s’est enrayée. Ce n’est pas du tout l’avis des Catalans comme le démontre le journal Mundo Deportivo. « Messi a soif ». Soif de revanche selon le quotidien qui explique que la Pulga est « hypermotivé » depuis la déroute de Paris. Il ne veut pas en rester là.