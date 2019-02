« Marcelo est proche de la Juve »

Le feuilleton Marcelo à la Juventus Turin continue. Aujourd’hui, Tuttosport apporte un nouvel indice pour la venue du latéral brésilien en Italie. Le quotidien a recueilli les propos de l’agent du défenseur gauche de l’Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico. Celui-ci a indiqué : « Marcelo est proche de la Juve. Je dis ça, car le Real vise mon client. » Autrement dit, les Merengues se sont, semble-t-il, résignés à perdre leur défenseur et ils se penchent donc déjà sur son remplaçant pour la saison prochaine. Et celui-ci pourrait être le latéral gauche argentin, qui réalise d’excellentes performances cette saison aux Pays-Bas.

Solskjaer pense que Liverpool ne sera pas champion

Un derby d’Angleterre ne s’arrête jamais même trois jours après le match. Ce matin, le Sun nous plonge dans les coulisses de la préparation du match de Manchester United face à Liverpool. Et afin de motiver ses troupes, le coach norvégien n’a pas été tendre avec les Reds. Il n’a pas hésité à les critiquer. Pour lui, le Liverpool de Jürgen Klopp est une équipe qui ne peut jouer qu’en contre-attaque et qui manque cruellement de créativité. Son équipe n’a rien à envier au leader de la Premier League et surtout Solskjaer pense que le club de la Mersey ne sera pas champion cette saison. Manchester City étant supérieur. La rivalité jusqu’au bout des ongles.

Manchester United tremble pour de Gea

C’est un dossier qui commence à faire trembler tout Manchester United. La prolongation de David de Gea n’est toujours pas actée et la fin de saison approche ainsi que les courtisans. Pourtant, ce n’est pas faute d’essayer comme le rapporte le Evenning Standard. Les dirigeants mancuniens lui auraient proposé un salaire mirobolant qui pourrait faire de lui le gardien le mieux payé de la planète. Mais l’Espagnol et son agent, Jorge Mendes, font traîner les choses et n’ont toujours pas accepté la proposition. En effet, de Gea n’exclut pas de se lancer dans un nouveau challenge l’été prochain en changeant de club et pourquoi pas de pays.