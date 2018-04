Vieira pour remplacer Wenger ?

Dans le Daily Mail du jour, on apprend que l’ancien Gunner Patrick Vieira serait un sérieux prétendant pour remplacer Arsène Wenger à Arsenal. Vieira est actuellement entraîneur en MLS, au New York City FC. C’est d’ailleurs sa seule expérience comme coach d’un club, sans compter son passage sur le banc de Manchester City entre 2013 et 2015 mais c’était pour encadrer l’équipe réserve (U21). Le Français a joué plus de 400 matches avec Arsenal dans les années 90-2000.

Mourinho piste Jorginho

Si Manchester United a joué hier face à Bournemouth et a gagné (0-2) en championnat, la presse anglaise n’oublie pas le mercato du club mancunien. Aujourd’hui le journal The Independent affirme que Manchester United et José Mourinho s’intéressent de très près au milieu de terrain du Napoli, Jorginho. Malgré tout, il ne serait qu’un plan B. La priorité étant de recruter le Madrilène Toni Kroos, toujours selon les informations du quotidien.

Le Napoli peut y croire

Et toujours du côté des Napolitains, le rêve est toujours permis. Le rêve du titre en championnat ! C’est ce qui fait bien évidemment la Une de l’autre côté des Alpes aujourd’hui, à l’instar du Corriere dello Sport et de la Gazzetta dello Sport. En effet, le club napolitain revient à quatre points seulement de la Juventus après le match nul des Bianconeri à Crotone hier (1-1). Dans le même temps, Naples a vaincu l’Udinese (4-2). Ce qui donnera encore un peu plus de piment au choc de ce dimanche, Juve - Napoli !