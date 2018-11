Pogba et Zidane de retour à la Juve ?

Deux petites phrases et la presse italienne s’enflamme. C’est ce qu’on retrouve ce matin à la une de deux des principaux quotidiens sportifs du pays : Tuttosport et le Corriere dello Sport. Alors qu’hier la Vieille Dame fêtait l’anniversaire de sa création, bon nombre d’anciens joueurs ont fait parvenir des petits mots jusqu’en Italie. Ce fut le cas de Zinedine Zidane, qui a déclaré qu’il « allait venir bientôt à Turin ». Dans le même temps, le tout récent champion du Monde Paul Pogba aurait déclaré à une radio italienne que la Juve était « sa maison, sa famille et qu’il appelait souvent ses anciens coéquipiers. » Il n’en fallait pas plus qu’ils fassent les gros titres de l’autre côté des Alpes, comme à la une de Tuttosport. Pour le Corriere, les deux Français ont carrément « des envies de retour ». Vous avez dit demi-mesure ?

Inquiétude pour Kevin De Bruyne

La soirée n’a pas été parfaite pour Manchester City face à Fulham, hier. Malgré la victoire tranquille des Citizens (2-0), tous les regards en fin de match se sont tournés vers Kevin De Bruyne. Sorti à cinq minutes de la fin, le Belge était grimaçant et boitillant au moment de rejoindre les vestiaires. Il n’en fallait pas plus pour inquiéter la presse anglaise, notamment le Times. Le très sérieux média britannique rappelle que le milieu de terrain a été blessé pendant quelques mois en début de saison à cause d’un problème au genou. Surtout, il a repris plus tôt que prévu ce qui inquiète encore plus du côté des champions d’Angleterre.

Malcom voudrait finalement aller à Rome

Souvenez-vous cet été. Alors que Malcom était à une signature de s’engager avec l’AS Roma, le Brésilien avait alors fait une incroyable volte-face et s’était finalement envolé pour le FC Barcelone. Quelques mois plus tard, la situation a bien changé pour l’ancien Bordelais. Passé les grandes découvertes du début, Malcom est résigné. Il ne joue pas sous les ordres d’Ernesto Valverde et selon le Corriere dello Sport, il aurait fait preuve de repentance. Le jeune joueur voudrait finalement filer à la Roma, qu’il avait donc snobée il y a quelque temps. La presse catalane et notamment Sport tend cependant à temporiser. En effet, pour le média, Malcom ne veut pas évoquer son avenir actuellement. Suspense donc...