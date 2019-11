La « tempête blanche »

En Espagne, le Real Madrid jouait également ce samedi, et la Casa Blanca y est également allée de sa démonstration face à Eibar. Victoire (4-0) pour les hommes de Zinedine Zidane qui ont fait forte impression aux médias ibériques. C’était une « tempête blanche » d’après Marca. Le quotidien parle également d’un récital de Hazard, et du doublé de Karim Benzema. Le Français est devenu le meilleur buteur de Liga mais aussi et surtout le 6e meilleur buteur de l’histoire du Real en championnat devant Puskas, comme le rappelle ABC. Même son de cloche pour As, qui a vu le « grand Madrid ».

Messi : « un génie »

Toujours en Espagne, Lionel Messi a encore fait des siennes. Comme à son habitude il a porté le Barça sur ses épaules, et a éclaboussé la rencontre de son talent. Mais cette fois il ne s’est pas contenté d’inscrire un coup franc, il en a mis deux dans le même match, en plus d’un penalty. Résultat une victoire 4 buts à 1 contre le Celta. Et La Pulga fait la Une des journaux catalans, comme ici avec Mundo Deportivo pour qui Messi est tout simplement « un génie ». Son triplé fait aussi les gros titres de Sport. « Messi, Messi, Messi et seulement Messi », s’enflamme le quotidien catalan qui précise que grâce à son roi, le Barça reprend la tête de la Liga.

« La Var tue notre jeu »

Enfin, du côté de l’Angleterre l’assistance vidéo fait les gros titres. Un nouvel incident a fait couler beaucoup d’encre ce dimanche, un but a été refusé à Sheffield qui affrontait Tottenham hier, pour un hors-jeu très difficile à juger. Les deux joueurs semblant être sur la même ligne. « La Var tue notre jeu » titre le Daily Mail, en référence aux déclarations d’après match du coach des Blades, qui a fait entendre sa voix : « Ils vont devoir s’occuper de la Var cet été. Cela a complètement changé le jeu », a affirmé Chris Wilder. Cela fait aussi la Une du Daily Mail, selon qui la décision de l’arbitre est dure à avaler.