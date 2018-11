Wayne Rooney à la défense de l’Angleterre

En Angleterre, Wayne Rooney continue de faire les gros titres après sa 120e et dernière sélection contre les États-Unis. Mais cette fois, ce n’est pas de cette sélection hommage dont il s’agit, mais d’une déclaration de l’ancienne star des Red Devils, qui s’attaquent aux légendes des Three Lions. « Ils sont jaloux de cette jeune Angleterre », a-t-il affirmé. Alors que l’Angleterre joue un match capital contre la Croatie aujourd’hui à 15h, Rooney vient à la défense de cette jeune équipe qui « a aussi ses superstars » et qu’il trouve excitante rapporte le Sunday Express.

La presse espagnole va regarder de très près Angleterre-Croatie

D’ailleurs ce match entre Angleterre et Croatie fait aussi les gros titres en Espagne. Car de son résultat dépend la qualification de la Roja. « Un œil à Las Palmas et un autre à Wembley » titre le journal As. En effet, si l’équipe d’Espagne joue un match amical contre la Bosnie c’est bien vers la rencontre choc de ce groupe 4 que le pays sera tourné. La raison est simple, en cas de match nul c’est l’Espagne qui terminerait en tête, mais s’il y a un vainqueur entre Angleterre et Croatie, la Roja restera bloquée aux portes du final four de cette Ligue des Nations. Selon le journal Marca, qui fait également sa une sur la rencontre, « Toute l’Espagne parie sur un match nul ».

Le Barça ne lâche pas Rabiot

Enfin, toujours dans la presse ibérique, on parle aussi transfert avec la rumeur Rabiot qui n’en finit plus de revenir du côté du FC Barcelone. « Rabiot c’est très très chaud », écrit Sport, qui fait état d’une nouvelle offensive du club catalan. Les Blaugranas devraient se réunir avec le milieu de terrain français dans les semaines à venir pour négocier une prime à la signature explique le quotidien. Qui ajoute que le PSG va essayer une dernière fois de le retenir, mais que d’autres clubs sont également très intéressés par le profil de Rabiot, en particulier la Juve et l’Inter.