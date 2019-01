Willie McKay : « Je n’ai pas choisi l’avion »

En Angleterre, les recherches autour de la disparition d’Emiliano Sala font les gros titres. En effet, hier une conversation téléphonique est sortie dans la presse britannique entre l’attaquant argentin et Jack McKay, joueur de Cardiff. Ce dernier est le fils de l’agent anglais Willie McKay, mandaté par Nantes pour faciliter le transfert. Dans cette conversation, le joueur de Cardiff explique à Sala qu’il peut prendre un vol dans un avion privé plutôt qu’un vol commercial, et que son père lui offre la traversée. Une information qui a fait polémique, car ce matin Willie McKay sort du silence en expliquant qu’il n’a ni choisi le pilote ni l’avion pour ce vol, comme le rapporte The Independant. Le Daily Telegraph va même plus loin et titre : « l’agent doit faire face à des insultes sur internet à propos du vol de Sala ». Depuis que cette conversation est sortie dans les tabloïds anglais, lui et sa famille ferait l’objet d’un flot d’insultes.

Vinicius Junior - Karim Benzema : le nouveau duo du Real ?

En Espagne, le Real Madrid semble s’être trouvé un nouveau duo en attaque. Il s’agit du tandem Vinicius Junior / Karim Benzema. Comme le rapporte As, les deux joueurs plaisent beaucoup à leur entraîneur Santiago Solari, qui n’a pas tari d’éloges sur eux en conférence de presse. « Benzema est généreux, il rend ceux qui l’entourent meilleurs » a-t-il déclaré. Des propos que l’ancien international français risque d’apprécier. Concernant le jeune attaquant brésilien : « Vinicus est le football, son adaptation a été très rapide » avoue le coach madrilène.

Marek Hamsik pourrait succomber aux appels chinois cet hiver

Le Corriere dello sport explique ce matin qu’un joueur de Naples est sur le départ. Il s’agit de Marek Hamsik, le capitaine napolitain et meilleur buteur de l’histoire du club. Il serait en route pour la Chine et pourrait même partir au mois de février. Cet été déjà, le milieu de terrain slovaque avait été approché et tenté par une aventure dans l’Empire du Milieu. Mais il avait avoué qu’il était resté au Napoli, à la demande de Carlo Ancelotti. Cette fois, Hamsik pourrait donc craquer et quitter Naples après dix saisons passées au club. En tous cas s’il doit partir, le club italien devra prendre une décision avant le 28 février, date limite du mercato chinois.