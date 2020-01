Depuis lundi soir, le FC Barcelone célèbre son nouvel entraîneur Quique Setién et son style de jeu plus en adéquation avec les valeurs du club. On en oublierait presque que, pour remplacer Ernesto Valverde, l’option de l’écurie blaugrana était tout autre. Les Catalans rêvaient en effet de voir Xavi s’asseoir sur le banc de touche. Mais le natif de Terrassa, légende azulgrana, a dit non.

Présent ce jeudi en conférence de presse, le coach d’Al-Sadd a livré sa version des faits. « Oui, j’ai reçu une offre de Barcelone en présence d’Abidal et du directeur sportif Oscar Grau, mais je n’ai pas accepté cette offre », a lâché l’ancienne gloire de la Roja avant d’expliquer pourquoi il avait décliné ladite proposition. « Il est trop tôt pour moi pour entraîner Barcelone », a-t-il affirmé.

Le moment n’était pas venu

Pour autant, sa décision n’a pas été facile à prendre. « Mon choix continuer avec Al Sadd et de rejeter l’offre de Barcelone, je l’ai d’abord annoncé à ma famille, puis aux joueurs d’Al Sadd parce qu’ils ont suivi cela et qu’au cours des 3 derniers jours, je n’étais pas dans les meilleures dispositions », a-t-il expliqué, se disant désormais pleinement concentré sur le challenge qatari.

L’ex-milieu de terrain a ensuite validé le choix Setién. « J’adore le nouvel entraîneur de Barcelone, j’aime sa façon de travailler et je m’attends à ce qu’il réussisse avec l’équipe », a-t-il lancé, glissant qu’il était prêt à relever le challenge barcelonais à l’avenir. « Ce sera toujours mon rêve préféré d’entraîner de l’équipe de Barcelone », a-t-il conclu. Partie remise donc.