Entre la Liga et les Coupes d’Europe, l’Espagne a fait son choix

En Espagne, il faut sauver la Liga au détriment des Coupes d’Europe titre le journal Sport ! Sur le plan économique, il est plus important de mettre fin aux championnats nationaux, qui sont plus faciles à terminer, qu’aux Coupes d’Europe. Alors que plusieurs clubs de Liga sont passés au chômage technique et ont mis en place une baisse de salaire des joueurs pour ne pas mettre en péril l’économie des clubs, l’UEFA envisage trois scénarios : un retour des compétitions à la mi-mai, début ou fin juin et la Ligue des champions pourrait avoir lieu en septembre. Il faut donner la priorité à la Liga pour que le championnat n’en soit pas faussé.

Zinedine Zidane vise le marché français

À Madrid, si le quotidien AS estime que les transferts et salaires mirobolants seront terminés après la crise du Coronavirus, en prenant l’exemple de deux joueurs du PSG, Neymar Jr et Kylian Mbappé, il est question du mercato ! Et Zinedine Zidane veut s’attaquer à la jeune génération française. Ainsi, le coach tricolore vise pour son Real Madrid, trois pépites : Eduardo Camavinga du Stade Rennais, Rayan Cherki de l’OL et Dayot Upamecano du RB Leipzig. Un joueur à fort potentiel à chaque ligne pour donner un nouvel élan à un vestiaire vieillissant.

La Juve économise 90 M€ grâce aux joueurs

Enfin, on termine par l’Italie où la décision des joueurs de la Juventus et de Maurizio Sarri de se passer de quatre mois de salaire fait les gros titres ! Pour la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame va économiser près de 90 M€, la Juve donne une coupe ! Le journal au papier rose nous apprend d’ailleurs que c’est une première dans l’histoire de la Serie A que des joueurs acceptent de ne pas toucher leurs émoluments. Même chose en Une de Tuttosport qui indique que La Juve dit « oui » aux 90M€ de réduction. Un beau geste qui est salué et qui fait écho au sacrifice de Cristiano Ronaldo, dont nous vous parlions hier, qui se passe ainsi de près de 4M€ sur cette période.