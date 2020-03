La sincérité de Jürgen Klopp saluée en Angleterre

En Angleterre, c’est Jürgen Klopp qui fait la Une ! En effet, le coach champion d’Europe en titre fait la Une du Mirror qui estime que Klopp a ouvert son cœur. Alors que la pandémie du Coronavirus frappe désormais de plein fouet la Grande-Bretagne, l’entraîneur de Liverpool, a exprimé toute sa gratitude pour le personnel médical britannique. Et devant une vidéo dans laquelle ceux-ci chantent l’hymne des Reds, le You’ll Never Walk Alone, l’Allemand a pleuré. Et cette séquence a marqué outre-Manche. La sincérité de l’ancien coach de Dortmund a particulièrement touché la presse britannique qui lui rend hommage. Même chose en Une du Daily Star qui reprend la déclaration de Klopp : « les Héros m’ont fait pleurer » ! Un soutien de poids pour le personnel soignant, qui en a bien besoin dans cette période difficile.

Pep Guardiola prépare un grand ménage dans sa défense

Toujours en Angleterre, c’est le mercato de Manchester City qui fait la Une du Daily Express. Selon une information exclusive de la publication, Pep Guardiola prépare un grand ménage au sein de sa défense. Et c’est John Stones qui est poussé vers la sortie pour faire de la place à Leonardo Bonucci. Le coach espagnol rêve de l’international italien de la Juventus et veut en faire l’homme d’expérience de son arrière-garde, place laissée vacante depuis le départ de Vincent Kompany. Grand fan de Bonucci, l’ancien entraîneur du Bayern veut tout miser sur lui pour permettre à son équipe de passer un cap en Ligue des Champions.

Cristiano Ronaldo accepte de baisser son salaire à la Juventus

Enfin en Italie, c’est un certain Cristiano Ronaldo qui fait la Une de Tuttosport . En effet, le journal nous apprend que le Portugais a accepté de baisser son salaire dans cette période difficile ! Alors que la Juventus connaît les mêmes difficultés que les autres clubs européens, le capitaine Giorgio Chiellini va proposer 3 options à ses coéquipiers : renoncer à un ou deux mois de revenus, soit être payé en mars puis suspension des émoluments ensuite, ou alors renoncement à un mois & demi de salaire. Et CR7 qui lui aussi est mobilisé dans cette crise sanitaire à évidemment accepté. Un beau geste qui est mis en avant de l’autre côté des Alpes.