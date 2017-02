La finale de la League Cup - la Coupe de la Ligue anglaise - se déroulait ce dimanche après-midi sur la pelouse de Wembley. Un duel entre le Manchester United de José Mourinho et le Southampton de Claude Puel. Sur le pré, le technicien portugais optait pour un 4-2-3-1 avec notamment la présence des deux Français Paul Pogba et Anthony Martial. De son côté, son homologue tricolore pouvait compter sur Manolo Gabbiadini, recrue hivernale des Saints alignée à la pointe de l’attaque. D’entrée, les Red Devils mettaient le pied sur le ballon et se projetaient vers l’avant. Mais si Pogba allumait la première mèche de la partie d’une lourde frappe lointaine bien détournée par Forster (4e), c’est Southampton qui faisait trembler les filets en premier.

Sur un bon centre de Cédric côté droit, Gabbiadini trompait De Gea de près. Seulement voilà, l’arbitre assistant avait levé son drapeau pour une position de hors jeu...inexistante ! (14e). Coup dur pour les hommes de Claude Puel, d’autant plus que Zlatan Ibrahimovic allait ouvrir le score dans la foulée. Sur coup franc, à 20 mètres, le Suédois enroulait parfaitement sa frappe et trompait un Forster trop court (0-1, 19e). La 25e réalisation de l’ancien Parisien cette saison, toutes compétitions confondues. Southampton relevait la tête et tentait de revenir au score au plus vite, mais De Gea se montrait impérial sur les frappes de Ward-Prowse (28e) et Tadic (32e). Tranchants en contre-attaque, les Mancuniens parvenaient à trouver une nouvelle fois la faille.

Ibrahimovic répond à Gabbiadini et délivre Man United !

Après une bonne combinaison entre Rojo et Martial sur le côté gauche, Lingard, servi à l’entrée de la surface, ajustait le portier des Saints d’un plat du pied du droit (0-2, 39e). Mais les Saints, plutôt intéressants dans leurs offensives depuis le début de la rencontre, parvenaient à réagir juste avant la pause grâce à Gabbiadini. Sur un centre à ras de terre de Ward-Prowse, le buteur italien, arrivé cet hiver en provenance du Napoli, coupait la trajectoire et trompait De Gea (1-2, 45e+1). Grâce à son portier espagnol, en forme cet après-midi, et une grande efficacité devant les buts, Manchester United menait à la pause. Mais au retour des vestiaires, les hommes de Claude Puel revenaient sur le pré avec la ferme intention de recoller au score.

Et si De Gea détournait la tentative puissante de Redmond (48e), le portier mancunien ne pouvait rien faire sur la reprise de volée en pivot de Manolo Gabbiadini (2-2, 49e). Son 5e but en seulement 3 matches avec Southampton ! Cette finale était totalement relancée, et les Saints étaient même tout proches de prendre l’avantage mais la tentative de la tête de Romeu venait s’écraser sur le poteau du portier mancunien (63e). Au fil des minutes, Southampton semblait accuser le coup physiquement, et Manchester en profitait pour multiplier ses attaques sur le but adverse. Mais la précision n’était pas au rendez-vous, à l’image de Lingard qui ne trouvait pas le cadre (76e). Southampton puisait dans ses réserves et jetait ses dernières armes dans la bataille, mais c’est finalement Man United qui allait plier cette rencontre. Après un bon travail de Martial, Herrera délivrait un amour de ballon pour Ibrahimovic, seul aux six mètres, qui catapultait le cuir de la tête au fond des filets (2-3, 87e). Le score en restait là. Manchester United vient à bout de Southampton et remporte la 57e League Cup de l’histoire !