Et si, à l’instar de Luis Enrique au Barça, Arsène Wenger décidait de jeter l’éponge et de quitter Arsenal à l’issue de la saison ? L’entraîneur français n’a toujours pas signé la prolongation de contrat qui l’attend et refuse d’évoquer son avenir en conférence de presse. Critiqué par une partie des supporters, Wenger peut compter sur le soutien de ses joueurs, comme l’a expliqué Olivier Giroud sur RMC.

« C’est quelqu’un qui a monté ce club là où il en est aujourd’hui, qui en a fait l’un des meilleurs clubs d’Europe. On le soutient à 100 %, ce n’est pas aujourd’hui qu’on va quitter le navire », a lancé Giroud, avant d’assurer qu’il imaginait bien son entraîneur poursuivre l’aventure avec les Gunners. « J’espère bien sûr, comme mes partenaires, que le coach va rester. Bien sûr que ma conviction c’est qu’il reste. Ça n’a pas compté dans le choix de prolonger ou pas. »