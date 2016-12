C’est désormais un secret de polichinelle, le Stéphanois Benjamin Corgnet ne fait plus partie des plans de Christophe Galtier. En fin de contrat à la fin de l’exercice en cours, l’ancien Dijonnais est donc prié de trouver une porte de sortie. Et en attendant qu’une offre intéressante lui parvienne, le joueur de 29 ans évolue avec la réserve des Verts. Une situation sur laquelle il est revenu dans un entretien accordé à l’Equipe.

« C’est une situation délicate, mais je continue à faire le boulot pour être prêt physiquement si on fait appel à moi », affirme ainsi celui qui a disputé 90 matches sous le maillot des Verts depuis son arrivée en 2013. Et s’il reconnaît qu’il ne s’attendait pas « à ne jouer qu’avec la réserve », il assure toutefois que son avenir « ne le stresse pas. » Et d’affirmer, en vue des prochains mercatos : « Pour l’instant je suis quand même bien à Sainté, il me reste six mois de contrat (...) Les clubs sont au courant de ma situation, je ne suis pas blessé, je suis en forme. » Nul doute que Benjamin Corgnet pourrait rendre service à bien des clubs.