Avant de profiter de la trêve hivernale, Luis Enrique s’est longuement confié au cours d’un entretien accordé à Barça TV. L’occasion de revenir sur la première partie de saison des Catalans, sur l’adaptation des recrues ou encore sur un élément comme Aleix Vidal. Le latéral droit est placardisé au sein d’un club où il n’a joué que 5 rencontres cette saison. Un départ est d’ailleurs évoqué depuis quelques semaines.

Luis Enrique a confié au sujet de l’ancien joueur du FC Séville : « Aleix Vidal a moins joué suite à une décision que j’ai prise après les premiers matches. Aleix est l’un des gars les plus agréables de l’équipe et il crée une bonne ambiance avec les autres joueurs. Ce fut une belle surprise de le voir être aussi bien contre le Borussia Mönchengladbach. S’il continue comme ça, il aura plus d’occasions de jouer. (...) Je n’ai rien contre Aleix ni contre aucun autre joueur ».