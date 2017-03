La décision en a surpris plus d’un, même au sein du club bavarois, Philipp Lahm a décidé de prendre sa retraite de footballeur à seulement 33 ans. Un âge encore relativement jeune dans ce métier. Il faut dire que l’homme aux 113 sélections avec la Nationalmannschaft a déjà tout gagné tout au long de sa carrière (1 Coupe du Monde, 1 Ligue des Champions ou encore 7 Bundesliga). Dans un entretien accordé à l’Equipe, Lahm est revenu sur la façon dont il vit ses derniers moments dans la peau d’un joueur professionnel.

« On vit toujours les événements de manière plus intense, comme cela avait été le cas à la Coupe du Monde 2014. Il était clair pour moi que j’allais arrêter (sa carrière internationale) après le Mondial. Donc j’ai tout vécu à fond, chaque rassemblement, chaque entraînement, chaque match. C’est le cas maintenant aussi. L’autre jour, nous étions à Berlin (1-1, le 18 février) et c’était la dernière fois que je m’y rendais, sauf si nous jouions la finale de la Coupe d’Allemagne. Donc j’y pense, je me dis que c’est la dernière fois que je joue dans ce stade où j’ai vécu plain de choses, des matchs de Bundesliga, des finales de Coupe. Cela donne des semaines intenses pour moi, mais toujours avec une grande envie de gagner. Je veux une fin victorieuse. On sait tous que ce sera difficile, mais il doit y avoir au moins un titre » a expliqué Lahm à l’Équipe.