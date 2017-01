La nouvelle est tombée ce week-end. George Leekens a décidé de se passer de Carl Medjani et Sofiane Feghouli pour la Coupe d’Afrique des Nations qui débute dans quelques jours (14 janvier au 5 février). Un choix fort de la part du sélectionneur national qui a laissé de côté deux éléments expérimentés et surtout de cadres du vestiaire.

En conférence de presse ce lundi, Leekens a justifié sa décision : « Il y a du travail à faire. Il ne faut pas se mentir, les stages des locaux et des gardiens m’ont donné beaucoup d’informations. Ça m’a aidé à faire cette liste. Elle est basée sur beaucoup de scouting en Algérie et en Europe. Laisser Feghouli et Medjani fait mal au cœur. Ils manquent de rythme. Ils n’ont pas beaucoup joué (...) Si Feghouli ne joue pas, je vais voir Bilic que je connais pour trouver une solution ! C’est plus facile d’écarter un joueur local mais j’ai écarté Sofiane même si ça fait mal au cœur(...) Medjani est polyvalent, je l’ai appelé en premier il est disponible pour nous en cas de défaillance ».