Selon la dernière étude de l’Observatoire du football, Yoan Cardinale (OGC Nice) et Stéphane Ruffier (AS Saint-Etienne), seraient, à égalité avec Manuel Neuer (Bayern Munich), les portiers les plus performants des cinq grands championnats européens. Dans le classement des meilleurs gardiens non-internationaux on retrouve un autre pensionnaire de Ligue 1, en la personne de Jean-Louis Leca (SC Bastia) qui se retrouve à la sixième place.

« Au-delà des qualités intrinsèques des joueurs, la complémentarité entre coéquipiers est décisive pour le succès. Ainsi, la notion de complémentarité se trouve au cœur de notre démarche », indique le CIES pour expliquer sa méthodologie. Une méthode basée sur « la prise en compte du nombre et de la réussite des actions effectuées dans six domaines de jeu. Chaque indicateur renvoie à des compétences spécifiques ». Concernant les gardiens de but, six critères entrent en ligne de compte : les buts encaissés par match, le nombre de minutes entre chaque but encaissé, le nombre d’arrêts par match, le nombre d’arrêts entre chaque but encaissé et et le pourcentage d’arrêts.