Dans les dernières heures du mercato hivernal, la presse anglaise annonçait un intérêt de Chelsea pour le buteur français du Celtic Glasgow Moussa Dembélé (20 ans). Selon nos informations, une offre de 47 millions d’euros avait même été formulée par la direction du club londonien. Proposition refusée par le club écossais.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Antonio Conte s’est exprimé sur ce sujet. Et d’après ses propos, le technicien italien n’a jamais parlé avec ses dirigeants concernant un transfert de l’international Espoirs tricolore.

Conte says he never talked with the club about signing Dembele from Celtic, but Gordon was one of the keepers we tried to sign. #CFC

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 3 février 2017