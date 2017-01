Avec trois titres et seulement deux défaites depuis son arrivée au Real Madrid, on peut désormais affirmer que les débuts de « Zizou » au poste d’entraîneur au plus haut niveau sont largement réussis. Et ce n’est pas son ancien capitaine sous le maillot tricolore, Didier Deschamps, qui dira le contraire. Le sélectionneur des Bleus, lauréat du classement établi par L’Equipe des « 30 qui font le foot français », est revenu pour le quotidien français sur les débuts de son ancien partenaire dans son nouveau métier.

« Il a hérité d’une situation compliquée au Real Madrid. Il a une équipe de très, très haut niveau, les résultats sont là. Il gère vraiment très bien son équipe. Il a pris le temps (pour devenir entraîneur). Ça lui est arrivé là, il aurait pu commencer ailleurs. Le Real est sa maison. Je le trouve très serein, très calme alors que l’attente et son exposition sont énormes ».Le Real pourrait récompenser les bons résultats de son entraîneur en lui offrant une incroyable revalorisation salariale.