Habitué aux sorties médiatiques qui font le buzz, l’entraîneur de Toulouse va une nouvelle fois parler de lui. En plein TFC-OM ce dimanche en Coupe de France, Pascal Dupraz a directement invectivé les supporteurs de l’OM en leur criant : « rentrez chez vous ! Rentrez chez vous les Marseillais ! Rentre chez toi ! ». Dans une interview accordée à 20 minutes avant ce match, Pascal Dupraz avait déjà fait part de son dégoût des « footix » qui ne viennent au Stadium que pour les gros matchs.

« Ce match est aussi l’occasion pour certains Toulousains de venir une fois sous prétexte que les maillots sont bleu et blanc. On a le droit d’aimer l’OM. Mais quand on est Toulousain et fan de Marseille, on reste devant sa télé, avec des chips et des bières. L’objectif, c’est que dimanche, ces gens-là se sentent mal à l’aise. Sinon, nos supporters nous aident beaucoup ».