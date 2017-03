C’était un peu une surprise, mais Moussa Sissoko a bien été l’un des hommes forts de l’équipe de France lors de la fin de l’Euro 2016. Après avoir brillé sous les regards du monde entier, de nombreux clubs se sont disputé la signature du milieu de terrain de 27 ans l’été dernier. Dans les toutes dernières heures du mercato, c’est Tottenham qui a remporté la mise pour 35 millions d’euros. Mais depuis son arrivée dans le nord de Londres, l’ancien joueur du TFC n’arrive pas à s’imposer et joue très peu (seulement 17 apparitions en Premier League avec une moyenne de 36 minutes de jeu par rencontre). S’il souhaite quitter le club si Mauricio Pauchettino ne lui accorde pas plus de temps de jeu, sa place en équipe de France ne semble pas être remise en cause selon les dires de Didier Deschamps dans L’Équipe.

« Il joue peu (…). (Concernant les soucis de Sissoko avec Pochettino) C’est probable (qu’il en ait) mais je ne veux pas entrer dans ce débat. Son transfert tardif lui a fait prendre le train en route sans préparation. Avant l’Euro, beaucoup se demandaient ce qu’il faisait dans le groupe. Depuis la finale de l’Euro, il a changé de galaxie. Ça peut perturber » a d’abord analysé Didier Deschamps avant que le journaliste de L’Équipe ne lui demande si son faible temps de jeu était insuffisant pour être sélectionné « il pourrait être plus important. Mais je connais Moussa » a sobrement répondu le sélectionneur français.