Moussa Dembélé (20 ans) réalise une saison de rêve à la pointe de l’attaque du Celtic Glasgow. Ses 31 buts depuis le début de l’exercice n’en finissent plus d’attirer les regards. Alerté par le talent du buteur, N’Golo Kanté (25 ans), milieu de terrain de Chelsea et de l’équipe de France, a laissé entendre dans les colonnes du Scottish Sun que l’attaquant mériterait bien une cape avec les Bleus.

« Si Dembélé est appelé, ce sera complètement mérité. Tu ne passes pas inaperçu en marquant autant de buts dans une saison. Il est l’un des buteurs les plus prolifiques en Europe cette saison. Il doit être plein de confiance, ce qui est toujours important pour un buteur. Le coach juge sur la forme du moment. Je ne crois pas que le fait qu’il joue en Écosse jouera contre lui. Le sélectionneur m’a fait confiance quand je jouais à Leicester et Dimitri Payet lorsqu’il était à West Ham. Ce ne sera pas un problème. Il marque beaucoup de buts et joue bien, c’est tout ce qui compte », a-t-il lâché. À Didier Deschamps de trancher.