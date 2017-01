Passé par l’Olympique de Marseille entre 2013 et 2015, Giannelli Imbula s’est ensuite envolé vers le FC Porto, qui avait déboursé plus de 20 millions d’euros pour s’offrir ses services. Seulement voilà, le milieu de terrain de 24 ans, désormais à Stoke City après son expérience ratée au Portugal, ne souhaitait pas quitter l’OM, comme il l’a indiqué dans un entretien accordé à SFR Sport.

« Moi à la base je ne voulais pas quitter l’Olympique de Marseille parce que j’étais bien là-bas et que tout se passait bien pour moi. Pour des raisons financières, il a fallu que je quitte le club malheureusement, j’ai choisi d’aller au FC Porto et les six premiers mois là-bas ne se sont pas bien passés parce que je n’ai pas eu le rendement attendu, j’ai une part de responsabilité aussi. Le mariage avec le FC Porto n’a pas bien marché », a déclaré le natif de Vilvorde.