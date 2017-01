Titulaire avec la Tunisie à la Coupe d’Afrique des Nations, Mohamed Ben Amor (24 ans) est l’un des nouveaux cadres des Aigles de Carthage. Ce milieu de terrain capable de jouer aussi bien en 8 qu’en numéro 6 est titulaire depuis plusieurs saisons au sein de son club formateur, l’Etoile Sportive du Sahel.

Ses bonnes performances à la CAN ont éveillé les intérêts de deux clubs français qui pourraient passer à l’offensive durant la dernière semaine du mercato. Selon nos informations, Bordeaux et Nantes qui suivent le joueur depuis plus d’un an, seraient intéressés et prêts à passer à l’action. A en croire une source proche du dossier, l’Etoile Sportive du Sahel réclamerait 1 M€ pour libérer leur joueur. A suivre.