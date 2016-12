Mathieu Valbuena l’avouait lui-même il y a quelques années, dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille, Ronald Zubar faisait office de grand frère pour lui, montant régulièrement au créneau pour défendre son partenaire, qui découvrait à l’époque le monde impitoyable du football professionnel. Une étiquette de grand frère sur laquelle revient Zubar : « On est arrivé ensemble à l’OM. Rio Mavuba était mon pote en équipe de France Espoirs, et Rio m’a appelé en me disant que Mathieu arrivait aussi à l’OM. On s’est retrouvé à l’hôtel ensemble, le courant est passé. Je guidais un peu Mathieu entre guillemets, et notre amitié est restée depuis. Je ne vais pas dire que j’étais son grand frère, déjà il est plus âgé que moi (rires), mais on a toujours été proches, c’est mon pote ! Les histoires de vestiaire, je préfère ne pas en parler. Moi, dans la vie, je n’aime pas l’injustice. Que ce soit avec Mathieu, qui est mon pote, ou n’importe qui : quand il y a une injustice, j’ouvre ma gueule. Ce fut le cas à l’époque, je n’aime pas quand les choses ne sont pas claires », nous indique le défenseur guadeloupéen, satisfait du retour en grâce de Petit Vélo avec l’OL.

« Il y a un acharnement sur lui, il a été confronté à ça quasiment toute sa carrière. Souvent, les gens se demandent s’il va se relever... Mais je sais très bien qu’il n’y aura jamais de problème là-dessus, il a toujours le mental nécessaire pour passer outre. Comme tout être humain, il a pu être touché par certaines choses, on a vu ses performances plus difficiles récemment et ses pépins physiques. Dans l’affaire de la sextape, au final, on a eu l’impression qu’il était le fautif alors qu’il n’a rien demandé ! C’est dommage, il n’y a pas vraiment de justice. De mon point de vue, il a peut-être un peu trop fermé sa gueule. Il aurait dû éclaircir les choses plus tôt car il n’a rien fait de mal dans cette histoire. Au final, c’est lui qui a été pénalisé car le grand public n’a pas forcément tout saisi ». Une chose est certaine : Mathieu Valbuena revient fort.