Ils étaient 30, puis 5, et ne sont maintenant plus que 3. Ce jeudi soir, la CAF a dévoilé les trois derniers finalistes pour le titre de joueur africain de l’année. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le podium final a fière allure.

En effet, auréolé du titre de joueur africain de l’année de la BBC, Riyad Mahrez pourra réaliser le doublé puisqu’il est là encore nominé. Mais l’international algérien devra se défaire de la rude concurrence que composent le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, tenant du titre, et le Sénégalais Sadio Mané.