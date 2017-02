Wayne Rooney n’est plus titulaire à Manchester United depuis quelque temps déjà. Le joueur de 31 ans est une légende du club puisque c’est le meilleur buteur de l’histoire du club (250 buts). Arrivé il y a 13 ans chez les Red Devils en provenance d’Everton, Wayne Rooney songerait à un départ et selon The Sun, son agent, Paul Stretford, serait même actuellement en Chine.

Même s’il est peu probable que l’attaquant signe avant la fin du marché des transferts chinois (ndlr : mardi 28 février), il pourrait partir cet été. Déjà pisté depuis plusieurs semaines par le Tianjin Quanjian de Cannavaro, son agent est en Chine pour négocier un contrat qui pourrait se signer autour de 770 000 euros par semaine, hors taxe. « Wayne est très heureux à Manchester depuis 13 ans, mais aujourd’hui il est loin dans la hiérarchie et vous devez considérer les offres et il peut être judicieux de se déplacer, » a déclaré une source au Sun. Affaire à suivre.