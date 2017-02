L’international espagnol a étonné la twittosphère avec une drôle de tenue. Alors que Morata dînait avec sa fiancée dans un restaurant de la capitale espagnole, il a revêtu un impressionnant manteau lui masquant le visage.

Une tenue censée contrarier les paparazzis ? On ne pense pas. En tout cas, la mannequin italienne Alice Campello semble amusée par la situation. S’il se cache dans la rue, il pourrait rapidement faire la une en partant du Real Madrid.

Alvaro Morata has started using a rather bizarre strategy in order to avoid the paparazzi...



See for yourself : https://t.co/V0NMeTeSoU pic.twitter.com/rAlg1KAxSN

— AS English (@English_AS) 11 février 2017