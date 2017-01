Entraîner, c’est trancher. Et Zinedine Zidane a dû faire des choix importants au sein du Real Madrid. Les cas Isco et James Rodriguez sont emblématiques, faisant couler beaucoup d’encre depuis des mois, mais Alvaro Morata en est également un symbole. Revenu à la Casa Blanca par la grande porte l’été dernier, après deux belles années à la Juventus Turin (93 matchs, 27 buts), celui pour qui la Casa Blanca activait une clause de rachat à 30 M€ espérait bien tout casser Avenida Concha Espina.

Seulement, le retour sur terre fut brutal pour le jeune homme de 24 ans, qui a rapidement compris que son rôle ne serait autre que celui d’une doublure de luxe pour Karim Benzema. Avec 13 apparitions dans le championnat espagnol cette saison pour seulement 6 titularisations, l’avant-centre combatif ne sert que de doublure chez les Merengues malgré ses 5 buts inscrits en Liga. Une situation qui agace prodigieusement le Madrilène de naissance tant et si bien que, en dépit de son retour au club à l’été, le joueur de la Roja (18 capes, 8 pions) veut déjà mettre les voiles.

Le ras-le-bol de Morata

« Morata a demandé à son agent de commencer à lui chercher une nouvelle équipe. Il lui a aussi fait savoir que, si Zidane continuait au Real Madrid, alors lui ne souhaitait plus rester. Morata se sent, plus ou moins, trahi et ignoré. Il a fait un pari en revenant et il a le sentiment que les engagements pris initialement n’ont pas été tenus. Au club, ils sont au courant », a expliqué ce jeudi soir Manu Carreño, directeur du programme El Larguero, sur les ondes de la Cadena Ser.

AMPLIACIÓNMorata quiere irse del Real Madrid https://t.co/RLRbxyR8u8 NOTICIA que te cuenta @ManuCarreno en @ellarguero pic.twitter.com/HSAlJAegDw — El Larguero (@ellarguero) 26 janvier 2017

Lassé de n’être utilisé que pour faire souffler Benzema, Morata se sent trahi et ne veut plus continuer sur la durée sous les ordres de Zinedine Zidane. Le message est clair, et pourrait offrir un nouveau feuilleton aux Merengues. S’il apparaît difficile d’envisager un départ dès cet hiver alors que le mercato ferme ses portes mardi prochain à minuit, le nom du buteur espagnol devrait faire la Une l’été prochain.